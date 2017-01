Vídeo: Casamento acaba em tiroteio

O vídeo de um homem entrando em um casamento, atirando em dois convidados e saindo como se nada tivesse acontecido chamou atenção nesta segunda-feira (30). Segundo o Portal 7 Segundo, o casamento foi realizado no último sábado (28), em Limoeiro de Anadia, cidade do Agreste de Alagoas.

No vídeo é possível ver o homem identificado como Umberto Ferreira dos Santos entrando na igreja, devagar, atrás de um casal de padrinhos procurando as vítimas, identificadas como Cícero Barbosa da Silva, 62 anos, e Edmilson Bezerra da Silva, 37 anos, pai e filho.

Ao encontrar as vítimas, o atirador saca a arma que estava na cintura e dispara vários tiros contra Cícero e em seguida atira em Edmilson. Depois coloca a arma na cintura e sai com calma, como se nada tivesse acontecido. As imagens mostram o homem saindo sem pressa para fugir.

Uma testemunha afirmou que os familiares e amigos não sabem o que motivou a tentativa de homicídio. “Não sabemos o motivo e por que foi feita na hora do casamento, já que as vítimas andavam tranquilas pela região a qualquer hora do dia ou da noite", afirmou uma pessoa que presenciou o crime ao portal.

De acordo com Portal 7 Segundos, as vítimas continuam hospitalizadas no Hospital de Emergência do Agreste (HEA) e o atirador está foragido desde sábado.

Confira o vídeo: