Vídeo: Cerca de 20 mil pessoas vão às ruas contra reforma da previdência na Capital

Com cerca de 20 mil manifestantes, o protesto de professores contra a reforma da previdência na manhã desta quarta-feira (15) fechou a rua 14 de julho entre a rua Dom Aquino e a rua Sete de Setembro, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Fetems, as manifestações começaram ainda durante a madrugada de hoje com a paralisação dos transportes coletivos. Os trabalhadores se concentraram na Praça Ary Coelho saíram em passeata pelas ruas do centro de Campo Grande. Além da educação outras categorias participaram do protesto dentre elas empregados dos Correios, segurança pública, bancários e outras categorias.

De acordo com o presidente da FETEMS, Roberto Magno Botareli Cesar, as mudanção vão atingir diretamente os professores. “As atividades das escolas públicas de MS serão paralisadas por tempo indeterminado. Os trabalhadores e mais ainda as trabalhadoras em educação serão grandes atingidas, principalmente com o fim da aposentadoria especial do magistério e o ato de igualar o tempo de serviço de homens e mulheres”, disse.

O protesto nas ruas do centro da Capital gerou congestionamento nas principais vias da região. Segundo informações de uma leitora do JD1, a rua 26 de agosto com a rua Rui Barbosa está “intransitável”.

Confira o vídeo da manifestação: