Vídeo: clientes flagram “família” de ratos em padaria de supermercado

Um vídeo, onde um cliente flagra uma “família” de ratos em uma padaria de uma rede de supermercados, está viralizando nas redes sociais. O cliente que registrou a situação, um tanto quanto inusitada, disse que o supermercado é o Extra, localizado na rua Maracaju, centro de Campo Grande.

No vídeo aparecem dois roedores “passeando” por cima de uma máquina panificadora, local onde os pães são expostos. Evandro Marcos, cliente que postou as imagens, identifica o local chocado com o tamanho do animal.

Poucos minutos depois, atendentes aparecem no balcão e ele indica onde os ratos estão: “moça, tem duas ratazanas ali em cima, sinto muito mais está registrado. Isto é muito sério, vou filmar aqui para vocês verem que é o Supermercado Extra da rua Maracaju, aqui de Campo Grande- MS”.

As funcionárias também ficam assustadas e relatam que ficaram com medo de ir onde os animais estão.

A publicação já tem mais de 2,6 mil compartilhamentos e mais de 200 mil visualizações. Além disso várias pessoas comentaram que já passaram pela situação no local “Um rato já passou no meu pé aí, tem muito mesmo, difícil controlar”, disse uma internauta.

A equipe de reportagem tentou contato com a gerência do supermercado, mas não obteve retorno até a publicação deste material.

Confira o vídeo: