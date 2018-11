O advogado Pedro Henrique Marzabal estava indo para uma audiência, na tarde desta quarta-feira (21) com seu cliente e mais duas pessoas, eles haviam saído da cidade de Bandeirantes e seguiam pela BR-163 até São Gabriel do Oeste, no trajeto o grupo teve uma surpresa, simplesmente uma Cobra-verde apareceu no vidro do motorista e deu um belo de um susto em todos que estavam no veículo.

Pedro contou que acha que o animal saiu de dentro do motor, “pois quando agente viu, ela já estava na janela e não fez barulho nenhum”. E como mostra no vídeo, acabaram parando em um posto do CCR Via, para retirar a cobra do vidro, mas ela foi para baixo do carro, mas conseguiram retirar o animal e devolve-lo a natureza.

No vídeo mostra o momento em que a cobra aparece no vidro, um deles fala “rapaz” o outro diz “é louco”, um deles ainda comenta “pega ela” (a cobra), mas logo dizem “sai fora” e encerram falando que ela não é cobra peçonhenta.

Cobra-verde

Muitas pessoas acham que a cobra-verde não é uma serpente peçonhenta, mas é sim. Porém ela tem dificuldade de injetar grandes quantidades de veneno, pois possui dentição opistóglifa.

“Opistóglifa é um tipo de dentição característica de determinadas serpentes venenosas, cujos dentes inoculadores de veneno se encontram na parte posterior do maxilar superior, apresentando assim pouco perigo para o homem. As serpentes com dentição deste tipo têm dificuldades para inocular grandes quantidades de veneno”.

Geralmente, sua picada provoca apenas inchaço no local, mas isso varia de pessoa para pessoa, podendo desencadear problemas mais sérios. Como o próprio nome diz, possui coloração verde. Atinge até 1 metro de comprimento, pesa de 100 a 250 gramas e tem corpo relativamente fino. Não é um animal agressivo, normalmente foge ao se sentir ameaçada e só em último caso dá botes.