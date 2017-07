Vídeo: colisão em cruzamento da Capital deixa motociclista gravemente ferido

Um motociclista, que não teve o nome revelado, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (12) após colidir com um veículo Fox no cruzamento das ruas Treze de Maio e Fernando Correia da Costa.

De acordo com o apurado o Fox trafegava pela Rua Treze de maios, sentido bairro, quando no cruzamento com a Fernando Correa da Costa ocorreu a colisão. Gravemente ferido, o motociclista precisou ser reanimado pelo Corpo de Bombeiros após apresentar duas paradas cardiorrespiratórias no local.

Com traumatismo craniano, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. O passageiro da moto não teve ferimentos, mas com o acidente ficou desorientado e por isso também foi encaminhado para o hospital para uma avaliação médica. Já o motorista do veículo nada sofreu.

Veja o vídeo: