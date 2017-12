Vídeo: Colisão na Euler deixa um ferido e condutor culpa falta de sinalização

Um homem, de 35 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão entre dois carros na tarde desta quinta-feira (21) na Euler de Azevedo no Parque das Laranjeiras. De acordo com outro envolvido no acidente, Eudinei Dias dos Santos, a falta de sinalização contribuiu para a batida. O tenente do Corpo de Bombeiros, Bruno Vilela, diz que a falta de sinalização não pode ser desculpa para a falta de atenção de motoristas.

O condutor, de 35 anos, que dirigia um Fiat/Fiorino e não teve a identidade revelada pelo Corpo de Bombeiros, descia pela Euler de Azevedo sentido centro quando realizou uma conversão para seguir na rua Joaquim Lacerda.

No momento da manobra o condutor da Fiorino colidiu em Fiat/Siena, dirigido por Eudinei Dias, que seguia pela Euler sentido Detran. “A via passa por obras, mas a sinalização não foi feita. E a falta da sinalização contribui para os acidentes”, disse Dias.

Bombeiros

Conforme o tenente Vilela do Corpo de Bombeiros, a desculpa pela falta de sinalização não pode ser levada em consideração. “Eu não digo quem é culpado nesse acidente, mas a falta de sinalização não pode ser um fator que contribui para esse tipo de ocorrência”, disse.

“Quem cruza uma rua deve ter atenção, ainda mais no caso da Euler. As pessoas não respeitam as leis de trânsito, não dão nem a preferência ao carro de resgate quando este está em uma emergência. Acidente, na maioria das vezes, é a falta de uma disciplina consciente”, ressaltou Vilela.

Conforme os militares dos Bombeiros, o condutor da Fiorino foi levado à Santa Casa, ele estava desorientado e com fortes dores no pescoço, mas o seu estado de saúde não é grave.

Veja o vídeo: