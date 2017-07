Vídeo: com ajuda de comparsa, grávida furta R$ 2 mil em roupas de bebê

Câmeras de segurança de uma loja de roupas infantis registraram duas mulheres furtando roupas de bebê na tarde de domingo (24). A loja está localizada no Shopping Norte de Sul Plaza, na Capital, e o que chama a atenção é o fato de uma das mulheres estar grávida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela proprietária da loja, o furto ocorreu por volta das 13 horas. Uma sacola grande da loja de brinquedos Ri Happy era usada para esconder os abjetos furtados. A mulher grávida chegou a usar uma bolsa da própria loja para esconder roupas, mas acabou deixando-a para trás quando uma vendedora perguntou se ela levaria os produtos.

No momento, apenas duas funcionárias trabalhavam no local e um delas até teria presenciado o furto, mas disse que ficou com medo das mulheres estarem armadas. Ela teria ido até o piso superior avisar par outra funcionária o que estava acontecendo, mas quando voltou as mulheres já tinham saído da loja.

Segundo descrição da vendedora, a mulher grávida era branca, aparentava ter 37 anos, cabelos castanhos, 1,60 de altura. A outra era gorda, aparentava ter 20 anos, cabelos encaracolados pretos.

Ainda de acordo com a proprietária da loja, a mulheres conseguiram levar cerca de R$ 2 mil em roupas. O caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas na Depac (Delegacia de pronto Atendimento Comunitário) do Centro e será investigado.

Veja as imagens da câmera de segurança.