Vídeo: com um texto emocionante, Filipi homenageia os pais em sua rede social

Esta semana Campo Grande foi marcado por uma tragédia, a morte do ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa, Fátima Silveira, que deixou a população perplexa com tamanha crueldade de cinco bandidos. E o filho do casal, Filipi Silveira, em seu luto, após perder os pais postou na quinta-feira (20) um vídeo em seu Face book para homenagear e se despedir dos seus país.

O jovem fez uma declaração de amor misturado a agradecimentos a todos os que estiveram do seu lado nesse momento de dor.

“Esse é um dos momentos que mais vou guardar de vocês dois, meus tudo, meus amores. Pai, mãe obrigado. Esses lixos disfarçados de gente que fizeram atrocidades contra vocês só mostrou como vocês eram amados e queridos pela cidade”, desabafou Filipi.

“Hoje vi que também não estou sozinho. Obrigado a todos de coração pelas mensagens e abraços, tudo que eu fizer agora na arte farei por eles, o show não pode parar, cuidem de mim e de meu irmão daí de cima papai e mamãe, amo vocês”, finaliza.

O crime

O ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa, Fátima Silveira, foram assassinados na terça-feira (18). Ambos foram mortos numa propriedade de Silveira na região do "Aguão", zona rural da Capital. O latrocínio aconteceu para roubar uma camionete L-200 do ex-vereador e teve a participação do próprio caseiro.

Confira o vídeo: