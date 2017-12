Vídeo: Como manter seu pet seguro durante a queima de fogos na virada do ano

No próximo dia 31de dezembro é típico a queima de fogos à meia noite para receber o ano novo que se inicia. Em todo o mundo o céu é coberto por explosões de cores e sons. Para nós é um espetáculo magnífico, mas para os pets esse acontecimento pode não se tão magnífico assim.

Preocupados com a segurança de seus pets muitos donos fazem de tudo para acalmar seus bichinhos mais calmos e seguros. Por isso o JD1 conversou com a veterinária Dra. Carolina Gonzales para pegar algumas dicas valiosas de como tomar canta do seu pet na virada do ano durante a queima de fogos.

Vem circulando pela internet uma ilustração do “truque do pano” que simula um abraço no pet e Carolina mostrou como aplicar a técnica, mas destacou que tudo é uma questão de observar o que deixa seu pet mais confortável, por que nem tudo que funciona para um animalzinho vai funcionar com todos.

Aqui vão algumas dicas da Dra. Carolina para a virada de ano:

- Identifique seu animalzinho: não é incomum observarmos nas redes sociais tutores apreensivos e animais perdidos após as festas de final de ano. Muitos cães, devido ao medo dos fogos, fogem de casa. A dica é que prendam na coleira do animal as informações do seu pet. Nas informações é importante constar, ao menos o telefone do dono. Pois caso ele fuja quem o encontrar poderá entrar em contato com você mais facilmente.

- Certifique-se de que não há como o seu pet fuja. Como é muito comum as fugas nessa época do ano, recomendamos que feche os portões, portas, janelas ou grandes, tudo que possa representar uma passagem para o animal fugir para a rua. Em apartamentos é importante o cuidado redobrado com janelas e sacadas sem proteção.

- Não se mostre apreensivo com o barulho dos fogos. O dono deve passar confiança e tranquilidade ao seu pet para que ele perceba que aqueles sons não representam perigo algum. É um exercício de paciência, que terá efeito ao longo do tempo. Faça festa, brinque com o animal, de petisco no momento que os fogos estourarem.

- Lugares pequenos passam mais confiança ao seu pet. Deixe que ele se esconda no lugar que ele escolher, lugares grandes passam a impressão de que o animal está desprotegido. Portanto, se for sair de casa na virada, não deixe seu animal do lado de fora de casa.

- Peça ajuda a um veterinário: se o nível de estresse do seu pet for extremo e se as dicas anteriores não adiantarem não exite em procurar a ajuda de um veterinário. Ele saberá avaliar o caso e, se necessário, fará uma intervenção farmacológica.

- Use o truque do pano. A pesar de não ser um método infalível, vale a pena tentar.

Segue o vídeo de como aplicar a técnica: