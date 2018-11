Os internautas que ganharam os ingressos para o show do Capital Inicial, no próximo sábado (17) são os seguintes:

- Mateus Leonardi

- Leonardo Rios

- Jessica Martins

Os ganhadores devem retirar seus ingressos na sexta-feira (14), na sede do JD1 Notícias rua Antônio Maria Coelho – 5178 - das 9h da manhã até as 17h. Os ingressos só serão retirados com a apresentação de um documento oficial com foto.

O sorteio aconteceu nesta quarta-feira (14), na página do JD1, no Facebook.

O JD1 agradece a Abbapai Produções que disponibilizou os ingressos para serem sorteados entre os nossos leitores. Agradecemos também a cada internauta que participou e convidamos para acompanhar nossas redes sociais por onde sempre realizamos sorteios de eventos. Fique atento.