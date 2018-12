O ministro Ricardo Lewandowski sentiu-se ofendido após um passageiro dizer que “o STF é uma vergonha”, na manhã desta terça-feira (4), dentro do avião no aeroporto de Congonhas - São Paulo.

Conforme o colunista Leandro Mazzini, o caso ocorreu quando o advogado Cristiano Caiado que estava sentado à mesma fileira, mas do lado oposto ao do ministro, dirigiu as palavras a Lewandowski. Incomodado com as palavras, o ministro perguntou se "Cristiano queria ser preso" e solicitou que o comissário de bordo que acionasse a Polícia Federal.

Um agente da PF abordou o advogado e afirmou que "o avião não era lugar de se expressar". Logo após a abordagem, o advogado gravou outro vídeo criticando a atitude do ministro e ressaltando seu direito de liberdade de expressão.

Veja no vídeo abaixo o momento em que o advogado dirige a palavra ao ministro e quando ele fala aos demais passageiros da atitude de Lewandowski: