Um vídeo que circula nas redes sociais, datado do último dia 16 de outubro, mostra uma criança colocando fogo em uma prateleira do atacadista Açaí, em Niterói – Rio de Janeiro.

A atitude da criança quase causou uma tragédia no estabelecimento. Nas imagens, é possível ver que a menina estava acompanhada de dois adultos. Em certo momento, ela se distancia e acende um fogo, possivelmente com um fósforo, e joga na prateleira. Segundo o internauta que publicou as imagens, a criança acendeu o fogo e colocou próximo ao álcool em gel.

A criança se afasta e percebe que a chama não apaga. Pouco tempo depois, o fogo aumenta e algumas pessoas tentam apagar, mas rapidamente atinge a parte superior onde é possível ver algumas caixas de papelão. Com extintor de incêndio, as pessoas conseguem evitar o avanço das chamas.

A cena revoltou internautas. “A criança sabe que isso é errado, tanto que saiu de perto, isso não foi sem querer”, escreveu uma. Outra internauta comentou que os pais deveriam arcar com o prejuízo. O vídeo tem mais de 7,3 mil reações, 6,2 mil comentários e 20.394 compartilhamentos.

O JD1 Notícias entrou em contato com o atacadista para confirmar a veracidade do fato. Segundo a administração do estabelecimento, não houve grandes prejuízos pela rapidez em que combateram as chamas. Houve muita fumaça e os clientes começaram a gritar no momento, mas o atacadista não precisou ser fechado. A administração não deu informações sobre a criança e os adultos que estavam com ela, nem se foram tomadas medidas diante do fato.

Veja o momento em que a criança coloca fogo na prateleira: