Vídeo: crianças ‘invadindo’ entrevista ao vivo do pai viraliza na internet

A internet ganhou uma nova estrela-mirim nesta sexta-feira, 10. Durante uma entrevista do correspondente Robert E. Kelly para a BBC World, a filha do jornalista abriu a porta do escritório dele e apareceu dançando, como se nada estivesse acontecendo.

Robert tentou sair da situação do melhor jeito possível, mas logo em seguida, entrou um bebê na sala, com um carrinho. Depois a entrevista ainda foi interrompida por uma mulher, tentando tirar as duas crianças da sala.

O jornalista estava falando sobre o impeachment da presidente da Coreia do Sul. Nas redes sociais, o vídeo já se tornou um hit e a própria BBC está fazendo piada com a gafe.

Veja o vídeo