Vídeo de menores praticando sexo em ônibus polemiza e caso vai parar no MPE

Um vídeo de adolescentes praticando sexo oral dentro de um ônibus escolar está causando polêmica na cidade de Três Lagoas.



O vídeo que está viralizado nas redes sociais mostra menores de idade praticando o ato enquanto são transportados da escola para casa.

Nesta terça-feira (19), o assunto foi debatido na Câmara Municipal da cidade, onde parlamentares questionaram sobre a importância de ter monitores durante o trajeto do ônibus ou funcionários acompanhando os adolescentes.

Segundo o site JP News, não há informações de quando o vídeo foi gravado, ele começou ser compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (18).

A assessoria da Secretaria de Educação e Cultura de Três Lagoas informou que o caso foi comunicado ao Ministério Público Estadual (MPE) e ainda divulgou que a secretaria está finalizando projetos com ações educativas para os estudantes de transporte escolar de zonas rurais. Monitores estão acompanhando o trajeto dos alunos após a situação.

MPE

O MPE divulgou nesta quarta-feira (20) uma nota sobre a situação ocorrida no ônibus escolar.

A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Três Lagoas está apurando as denúncias envolvendo o serviço de transporte escolar rural, sendo que foi instaurado procedimento administrativo (processo nº 09.2018.00002191-0) com objetivo de acompanhar as medidas do Poder Executivo quanto às irregularidades, especialmente quanto ao tempo excessivo do trajeto, a falta de organização das linhas disponíveis e as más condições das estradas, rodovias e pontes.

O Ministério Público Estadual moveu ação civil pública e obteve sentença favorável para que o estado e o município de Três Lagoas, sob pena de multa diária, regularizem os serviços de transporte escolar.