Vídeo de ratos no Extra faz Procon tomar providências

Depois do vídeo onde a “família” de ratos viralizou na internet e denunciar a situação, equipes da Vigilância Sanitária e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estiveram no Supermercado Extra, da rua Maracaju, centro de Campo Grande, nesta segunda-feira (28). O local foi notificado e tem 24h para regularizar o estabelecimento.

Em nota, o Procon disse que várias irregularidades foram encontradas nos setores da padaria, peixaria, açougue e em mercadorias. Após a denúncia, a equipe foi acionados e constatou vários erros de funcionamento. Nas imagens divulgadas pelo órgão é possível ver que os ratos viviam na parte superior da padaria, em meio as viações e tubulações de ar.

Outros insetos como aranhas e sujeiras foram encontrados nos equipamentos. Com isso, o supermercado tem até 24 horas para se adequar e limpar as áreas irregulares.

Caso

Um vídeo, onde um cliente flagra uma “família” de ratos em uma padaria de uma rede de supermercados, viralizou nas redes sociais. O cliente que registrou a situação, um tanto quanto inusitada, disse que o supermercado é o Extra, localizado na rua Maracaju.

No vídeo aparecem dois roedores “passeando” por cima de uma máquina panificadora, local onde os pães são expostos. Evandro Marcos, cliente que postou as imagens, identifica o local chocado com o tamanho do animal.

Poucos minutos depois, atendentes aparecem no balcão e ele indica onde os ratos estão: “moça, tem duas ratazanas ali em cima, sinto muito mais está registrado. Isto é muito sério, vou filmar aqui para vocês verem que é o Supermercado Extra da rua Maracaju, aqui de Campo Grande- MS”.

As funcionárias também ficam assustadas e relatam que ficaram com medo de ir onde os animais estão.

A publicação já tem mais de 2,6 mil compartilhamentos e mais de 200 mil visualizações. Além disso várias pessoas comentaram que já passaram pela situação no local “Um rato já passou no meu pé aí, tem muito mesmo, difícil controlar”, disse uma internauta.

Imagem de um dos locais vistoriados:

Vídeo do flagrante: