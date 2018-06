No início da noite desta quarta-feira (27), as imagens do circuito de segurança de uma empresa, revelaram o momento em que um motorista atinge a traseira de outro veículo, em Três Lagoas.

Após a batida, o condutor estacionou o carro na calçada e desceu segurando uma "latinha". Nas imagens percebe-se que, curiosamente, ele tenta abandonar a "latinha" jogando-a no canteiro.

De acordo com infomações do JP News, o vídeo foi enviado por um internauta que alegou que o motorista estava ingerindo bebida alcoólica. O conteúdo das imagens não mostra o que ocorreu após o acidente e nem se foi registrado boletim de ocorrência, já que nada foi divulgado no banco de dados do Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional - Central de Comando e Controle).

Confira o vídeo: