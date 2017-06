Vídeo: dinamite, explosão, ponto 50, assalto de cinema em Caarapó

Armados com dinamites e armas de fogo calibre .50, bandidos roubaram um carro forte na manhã desta terça-feira (6), na MS-156, entre as cidades de Amambaí e Caarapó.

Segundo informações iniciais, os bandidos usaram a dinamite para explodir o veículo e fugiram com o dinheiro. O carro forte ficou destruído.

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionadas e estão a caminho do local do crime.

De acordo com a mídia local, o grupo com pelo menos seis bandidos fugiu em um veículo Renalt Duster, que foi encontrado queimado próximo a fazenda, em Caarapó.

Fontes da Polícia Federal afirmaram ao JD1 Notícias que o PCC pode ser o responsável pelo assalto.

Veja o vídeo: