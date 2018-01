Vídeo: dois aviões se chocam em pista de aeroporto

Dois aviões se chocaram na pista do Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá, sem deixar vítimas, apesar do impacto ter causado um pequeno incêndio em um dos dispositivos, o que obrigou a saída de emergência dos passageiros.

O acidente ocorreu na sexta-feira (5) quando um avião sem passageiros ou tripulantes da companhia Sunwing, que estava sendo rebocado, bateu em um avião da WestJet que acabava de chegar de Cancún (México) com 168 passageiros e seis tripulantes.

O impacto provocou um pequeno incêndio no avião da Sunwing. Um dos passageiros declarou à emissora canadense CBC que, após a confusão do impacto inicial, houve momentos de pânico quando o avião da Sunwing começou a derramar combustível e ocorreu um incêndio.

Com o fogo, os passageiros do avião da WestJet foram obrigados a escapar utilizando as rampas de emergência.

Os trabalhos para a retirada dos passageiros foram dificultados pelas condições meteorológicas de Toronto, onde no momento do acidente o termômetro marcava -20 graus centígrados, mas com a sensação térmica perto de -30 graus. As informações são da agência de notícias EFE.

Um vídeo foi gravado por um passageiro no momento da colisão e postado nas redes sociais. Confira: