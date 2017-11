Vídeo: dois morrem após motorista desviar de buraco e colidir com caminhão

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou duas pessoas mortas no início da tarde desta terça-feira (3) na BR-262 entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

Conforme informações apuradas pelo site JP News, os dois veículos seguiam em sentido contrário quando bateram de frente.

O veículo de passeio vinha no sentido Campo Grande/Três Lagoas, quando supostamente teria desviado de um buraco e colidido de frente com o caminhão. A duas pessoas que estavam no carro de passeio morreram na hora.

O trânsito na rodovia ficou lento e a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar e orientar os motoristas.

Veja o vídeo: