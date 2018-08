Duas viaturas do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado tombaram na MS-384, na tarde de segunda-feira (13), cerca de 25 Km de Bela Vista.

De acordo com a nota divulgada pelo Exército, houve um acidente envolvendo uma viatura Blindada de Transporte Pessoal-Média sobre Rodas, e uma Viatura de Transporte Especializada Cargo Guincho.

É possível notar no vídeo, que circula na internet, o momento em que a viatura de transporte especializado está puxando o outro carro, porém este desce a ribanceira, e o guincho vira.

Apenas um militar teve ferimentos leves, com luxação na clavícula, recebendo atendimento imediato.

Segundo a nota, será instaurado um inquérito policial para apurar as causas do acidente.

Confira o vídeo:

Guincho do Exército tomba ao tentar resgate de blindado from Jd1 Notícias on Vimeo.