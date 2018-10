Os mineiros Fábio Antônio Tomé e Guilherme Aramis Tomé, que formavam a dupla sertaneja Fábio e Guilherme, morreram no domingo (21) após se envolverem em acidente na Rodovia Altino Arantes (SP-351) – São Paulo.

De acordo com informações da mídia local, o veículo que a dupla estava invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão. Com o impacto, os dois veículos foram parar na vegetação, a beira da pista. Fábio e Guilherme morreram na hora, o motorista do caminhão não ficou ferido.

Os corpos de Fábio e Guilherme foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Franca – SP e posteriormente levados para Passos, Minas Gerais, cidade o natal da dupla. A assessoria da dupla ainda não se manifestou sobre a tragédia.

"Os Gordinhos"

Conhecidos como os "Gordinhos", os irmãos Fábio e Guilherme trabalhavam desde maio de 2009, com um CD gravado e composições próprias. Nas redes sociais, internautas lamentam a morte da dupla.

"Toalhinha" era a musica de trabalho de Fábio e Guilherme. Confira no vídeo abaixo: