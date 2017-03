Vídeo: durante reunião sobre reforma da previdência Marun e sindicalista se desentendem

Durante reunião com sindicalistas na sede regional do PMDB na manhã desta sexta-feira (2), o deputado federal Carlos Marun (PMDB), presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 287/2016) na Câmara Federal se desentendeu com um membro da diretoria do Sintss-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul), identificado como Eder de Lima.

A confusão teria começado quando co homem, que segundo informações é diretor de Politicas Sociais do sindicato, questionou se Marun era favorável à proposta de reforma apresentada pelo Governo Federal. O vídeo mostra o momento em que o homem questiona o deputado e ainda pergunta se ele consegue dormir.

O homem se levantou e alegando que não conseguia olhar para os olhos de Marun voltou sua visão para seus colegas e destaca que para ele a reunião acabou. Marun então se levanta e destaca que se o sindicalista não se retira, ele se retira da reunião. “Vocês querem que ele saia ou eu saio”, diz o deputado. O sindicalista preferiu deixar o local. "Eu saio mesmo, prefiro sair do que ficar escutando você".

O deputado disse que pretende discutir a reforma com os representantes sem ideologia, já que é relator da reforma. Durante o encontro, os sindicatos apresentaram um documento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, rebatendo as informações prestadas pelo governo, destacando que a reforma afeta diretamente 1 milhão de pessoas e outras 675 mil serão afetadas no futuro.

A redação do JD1 Notícias tentou contato com o Deputado Marun, mas até a publicação desta matéria não obteve êxito.

Veja o vídeo: