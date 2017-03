Vídeo: Elizeu Dionízio ataca presidente da Fetems: “não tem condição moral”

Durante seu discurso no plenário nesta quarta-feira (15) o Deputado Federal Elizeu Dionízio destacou seu posicionamento a respeito das manifestações que acontecem em Campo Grande contra a Reforma da Previdência e atacou o presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Roberto Botareli.

O Deputado começa seu discurso destacando acreditar que da forma que a proposta que a Reforma da Previdência está sendo apresentada ela não deve a ser aprovada, mas que ela precisa ser discutida. “Só que nós precisamos debater, é uma matéria que nós devemos fazer enfrentamento”, diz.

Em seguida Elizeu Dionízio destaca o cenário em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande, e diz que Roberto Botareli além de “não tem condição moral” de liderar o movimento na Capital, ainda estaria ‘plantando mentiras’.

“Uma pessoa que não tem condição moral que é o presidente da Fetems, uma pessoa ligada ao partido que têm vários denunciados e várias pessoas presas, esse rapaz que inclusive tem sobre ele uma denúncia de agressão a mulher, movimenta uma cidade inteira, para uma cidade inteira, plantando mentira”, salienta.

Elizeu segue ressaltando aos professores que a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) e a Fetems nunca procuraram o parlamentar para discutir sobre a previdência. Além disso, o deputado salienta que não será a manifestação da Capital que fará os parlamentares mudarem seu posicionamento.

“A ACP e a Fetems nunca nos procuraram para discutir sobre a previdência dos professores, então eles não representam os professores. Eles não estão preocupados com os professores, eles estão preocupados é com o imposto sindical que eu já me posicionei e sou contrário. E essa movimentação de Campo Grande não vai fazer com que essa matéria não seja discutida nessa casa e não vai mudar a opinião e nem a postura de nenhum dos parlamentares”, conclui.

Em nota a assessoria de comunicação da Fetems diz que “o deputado federal terá que provar as acusações feitas ao presidente da Fetems, Roberto Botareli, sobre agressão a mulher, porque isso é injúria, calúnia e difamação, cabendo inclusive ação judicial”. Sobre as acusações a respeito das ligações partidárias a nota ressalta a liberdade do cidadão de escolher seu partido e a falta de provas ligadas as acusações feitas pelo deputado.

Por fim a nota pede ao deputado que pare de desqualificar as lideranças das mobilizações e que “ao invés de usar a tribuna para tamanha barbaridade o deputado Eliseu Dionísio a usasse para defender os milhões de trabalhadores desse país e não os interesses da burguesia que quer que nós paguemos as suas contas”.

Veja o vídeo: