Vídeo: em alta velocidade, militar do exército dá

O Militar do Exército, Eduardo Gomes de Souza, 21 anos, e mais dois amigos deram trabalho à Polícia Militar nesse fim de semana. Após ser perseguido pela polícia, o jovem abandonou a motocicleta que conduzia e fugiu pulando muros. O caso aconteceu no último domingo (4) em Glória de Dourados – a 281 km de Campo Grande.

De acordo com as informações da Polícia Civil da cidade, o Militar serve em Bela Vista e deve se apresentar na próxima terça-feira (13). “Não temos muitas informações sobre o caso ainda, o batalhão onde Eduardo serve já foi notificado. De acordo com o Exército, ele deve se apresentar na semana que vem”, confirmou o escrivão José Gonçalves.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) realizava patrulhamento por volta das 22 horas na Rua Presidente Vargas quando avistou o motociclista em alta velocidade na Rua Hiroshima. Os policiais então acompanharam o motociclista e deram sinal de parada de forma verbal, com giroflex e sirene, mas o condutor fugiu não respeitando as placas de Pare.

Na fuga, o condutor da moto entrou em alta velocidade na Praça Castelo Branca e empinando quase atropelou as pessoas. A polícia observou o local e ao ver que não tinha ninguém disparou um tiro com projétil de látex, conhecido como bala de borracha.

Mesmo com a ação da PM, Eduardo continuava empinando. Em determinado momento, o jovem entrou no lava-jato de um posto de gasolina, abandonou a motocicleta e fugiu pulando muros das casas da vizinhança.

A PM colocou a moto na carroceria da viatura, momento em que Fábio Fernando Alves Ramiro, de 23 anos, começou a gritar dizendo que a polícia não poderia levar a motocicleta. Ramiro disse que a polícia estava roubando a moto e incitou as mais de 100 pessoas a intimidarem os policiais. As pessoas então se aglomeraram na frente do lava-jato.

Outro envolvido na bagunça, Pedro Dantas, também de 23 anos, com um chute amassou a viatura da PM. Ela ainda chamou a guarnição para briga dizendo que não tinha medo de policial. Não foi possível fazer a detenção dos jovens por causa do número de pessoas no local, mas os policias chamaram apoio dos agentes de Deodápolis que realizaram a detenção de Fábio Fernando.

A perseguição da polícia foi filmada por populares, o vídeo se espalhou pelas redes sociais. O caso foi registrado como direção perigosa em via pública, dano qualificado, desacato, desobediência, falta de permissão ou habilitação para dirigir e incitação ao crime.