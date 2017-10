Vídeo: em Bonito, ônibus não passa em “quebra-molas” e moradores protestam

Uma faixa elevada para pedestres construído na Coronel Pilad Rebuá, continuação da MS 178 via de acesso à cidade de Bonito – a 298 km de Campo Grande, dificulta a entrada de turistas em um dos municípios mais visitados de Mato Grosso do Sul. Um vídeo postado por um morador da região, nesta terça-feira (3), em uma rede social, mostra um ônibus tentando entrar na cidade, mas não cosegue, pois fica preso na passarela.

O autor do vídeo questiona o prefeito de Bonito, Odilson Arruda Soares, sobre a dificuldade do ônibus em entrar na cidade. “Olha ai o ‘quebra - molas’ que fizeram na entrada de Bonito para ajudar os turistas. O ônibus não passa ‘encavalou’ [...] quero ver os caminhões carregados que tem que passar isso aqui, não vai dar certo (sic)” protestou o morador.

O condutor do coletivo se aproxima da pessoa que está fazendo a filmagem e diz que estava chegando de Aquidauana quando se deparou com a dificuldade em chegar ao seu destino.

“Infelizmente deparamos, já na chegada, com a estrutura de Bonito. Uma passarela que infelizmente não dá nem para passar [...] fica complicado (sic)”, desabafou o motorista.

Alerta aos vereadores

Ainda de acordo com o condutor, o veículo teve danos no para choque ao tentar passar o quebra molas. Ele pediu também a ajuda dos vereadores e do prefeito do município para solucionar o problema.

A redação do JD1 ligou na a administração do município e também para a assessoria da prefeitura, mas não fomos atendidos até o fechamento desta matéria.

Vídeo: