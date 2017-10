Vídeo: em Goiás, adolescente mata dois durante aula com arma da PM

Um estudante, de 14 anos, do 8º ano do Colégio Goyases efetuou pelo menos dez disparos dentro da sala de aula na manhã desta sexta-feira (20) em Goiânia (GO) e matou dois colegas de classe deixando cinco feridos. Conforme os alunos, o adolescente sofria bullying por ser “fedorento”.

De acordo com o Diário de Goiás, a arma usada pelo garoto é uma pistola .40, e pertence a PM (Polícia Militar) do Estado de Goiás. Esta informação foi confirmada pelo coronel Marcelo Granja, chefe da comunicação da PM. A pistola é de responsabilidade do pai do estudante que é policial.

O menino está na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), acompanhado do pai, onde deve prestar depoimento. Coforme os colegas do atirador, ele sofria bullying por ser “fedorento”. Uma das alunas do 8º ano disse que nesta sexta um outro colega levou um desodorante para o adolescente.

Vídeo: