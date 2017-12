Vídeo: Em momento de fúria, mulher destrói equipamentos de UPA

Ela e a filha xingaram as enfermeiras e as acusaram de negligência.

No final da tarde desse domingo (17) uma mulher causou confusão no UPA Coronel Antonino, num ataque de fúria ela ofendeu funcionárias públicas e destruiu equipamento da unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência Núbia Rocha da Silva (42) chegou ao local reclamando que estava dor de cabeça, tontura, metrorragia (intenso fluxo menstrual), então foi feito a triagem e ela foi encaminhada a sala da observação, pois reclamava de dor. A filha da autora foi perguntar se sua mãe já seria medicada, mas como o médico ainda não tinha atendido a autora.

A filha da autora foi até a recepção e pegou a ficha de atendimento e queria que sua mãe fosse atendida pelo médico, as enfermeiras explicaram que o médico logo iria atendê-la, nesse momento a autora que estava deitada em uma maca, levantou e foi até o balcão onde ficam os medicamentos e começou a jogar tudo no chão, jogar lixeiras com materiais contaminados, suportes de soros, carrinhos com a medicação.

A autora e sua filha também desacataram as funcionárias usando palavras de baixo calão acusando as enfermeiras de negligência. A filha da autora pegou sua mãe e saiu do local antes que a Policia Militar chegasse.

No total foram quebrados cinco termômetros de mercúrio, danificados 500 unidades de gases, 500 unidades pacotes abaixadores de língua, 100 seringas de 5,10,20ml, quebrados dois frascos de insulina NPH, dois frascos de insulina regular, danificado três caixas de luvas de procedimentos (60 unidades), quebrados dois frascos de berotec, dois frascos de atrovent, 50 ampolas de diclofenaclo, 50 prometazina, 50 dipirona, 50 hiocina, 50 complexo B, 50 ranitidina, 50 curosemida, duas ampolas de aminofilina, 20 lidocaína, 20 cetoprofeno, 20 gentamicina.

Os medicamentos foram quebrados e os outros produtos foram todos contaminados, pois caíram no chão e molharam, não podendo ser aproveitados. Foi feito checagem para verificar se a autora estava aguardando atendimento em alguma unidade, mas ela não foi encontrada.

A testemunha, Clesleir de Oliveira Dias e Oliveira (40), registrou a ocorrência e irá a outra ocasião apresentar as filmagens da ação da autora e também foto do local.

A Sesau emitiu nota de repúdio devido ao incidente. Segundo a secretária a paciente em questão aguardou menos de 20 minutos, antes de se descontrolar e agredir verbalmente a equipe e destruir o patrimônio público.

“Diariamente, atendemos mais de quatro mil pessoas somente nas 10 unidades de urgência e lamentamos que fatos como este ainda ocorram e sejam recorrentes. Os usuários têm direito, mas também têm deveres. Esse tipo de conduta é inadmissível e nós a repudiamos e reiteramos que os servidores terão todo o respaldo da secretaria, considerando que todos os protocolos foram seguidos e em nenhum momento o atendimento foi negligenciado” destacou a Sesau.

Confira o vídeo do cenário de destruição que foi deixado na UPA.