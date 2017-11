Vídeo: empilhadeira cai de caminhão na rotatória da Coca

Uma empilhadeira que caiu de um caminhão prancha deixou o transito lento por volta das 16 horas desta quinta-feira (23), na rotatória da Coca-Cola.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o caminhão estava transportando a empilhadeira e, ao passar pela rotatória, a empilhadeira caiu de cima do caminhão prancha.

Um funcionário da empresa Auxiliar Locações que fazia o transporte do maquinário, disse que um carro fechou o caminhão e causou o acidente.

Ninguém ficou ferido e a Agetran esteve no local para auxiliar no transito. A empilhadeira foi recolocada em cima do caminhão.

Uma equipe da Agetran ainda permanece na rotatória e sinalizaram o local onde a empilhadeira caiu. Segundo os agentes, no local a pista está escorregadia devido ao óleo que vazou da máquina na queda.

Confira o vídeo: