Vídeo: empresário de Bonito é denunciado por crime ambiental

Estão circulando pelas redes sociais imagens de uma Área de Preservação Permanente que estaria sendo degradada pelo empresário Hélio Madureira. A área está localizada a beira do Rio Formoso, em Bonito, município localizado a 300 quilômetros de Campo Grande. Em conversa com a redação do JD1 Notícias, Helio, que é proprietário de um cartório no município, disse que a degradação foi erro do operador da retroescadadeira.

Proprietário de uma área de 42 hectares a beira do Rio Formoso, Helio explicou ao JD1 Notícias que a presença da retroescavadeira na propriedade se deve ao fato de estar realizando reparos e limpeza em uma caixa de contenção de águas pluviais e que até contratou uma equipe de biólogos para avaliar a área, mas por um erro do operador teria adentrado em área de preservação.

Helio destacou que tem consciência do erro e em nenhum momento teve a intenção de cometer qualquer crime ambiental e que irá pagar pelo que aconteceu. “Minha intenção nunca foi estragar nada. O Rio Formoso é uma relíquia pra mim. Cerca de 85% da minha propriedade é preservada. Eu sei que vou ser autuado e vou pagar o que for necessário”, salienta.

A redação entrou em contato com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), mas até a publicação desta matéria não obteve resposta dos questionamentos feitos sobre o assunto.

Veja o vídeo do local degradado: