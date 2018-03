O proprietário da unidade Havan da cidade dos Navegantes -SC, Luciano Hang, fez um vídeo de desabafo nas redes sociais indignado com a ação dos assaltantes que entraram na sua loja varejos. O crime aconteceu na quinta-feira (1), deste mês. Dois homens usaram um carro para invadir o estabelecimento.

A filmagem começa com o empresário contando que as imagens irão chocar as pessoas do bem. “Eles entraram na nossa loja com um carro, o que mostra a audácia dos bandidos hoje no Brasil”, disse.

“O país virou uma piada, hoje, em termos de segurança porque os bandidos têm a certeza de que quando entrar na sua casa não vão levar bala quando entrar na sua casa, loja. Roubam nosso dinheiro, caminhões, depósitos, roubam nas ruas”, desabafou.

O crime aconteceu por volta às 3h da madrugada e durou poucos minutos. Nas filmagens o empresário ainda ressalta que o país precisa de leis mais severas “Não temos um Congresso que faça leis duras, fizeram até a lei do desarmamento, tirando as armas da população e deixando nós a mercê dos bandidos. É a hora da virada”, afirmou Hang.

