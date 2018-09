Um número expressivo de manifestantes participou da carreata pró-Bolsonaro que aconteceu na tarde deste domingo (30), em Campo Grande.

Com camisas e bandeiras do Brasil, pessoas de todas as idades compareceram, como a cadeirante aposentada, Solange Jacques, 55 anos, que ressaltou ao JD1 Notícias sobre a população estar cansada da corrupção e quer mudança. “Estamos cheios de tanta malandragem. O povo está unido e o povo organizado é a maior autoridade. Temos sim que gritar por que somos os prejudicados”, disse a aposentada.

O candidato a deputado estadual, Capitão Contar, considerou que não havia impedimentos para que a população participasse do evento, citando a cadeirante Solange. “Temos cadeirante e famílias inteiras que estão inconformadas com a corrupção e a velha política”, disparou.

O produtor rural, Nilson Ricartes, 60 anos, foi ao evento montado em seu cavalo e afirmou que deposita seu voto no candidato do PSL, por representar “tudo o que ele precisa”. “Bolsonaro está trazendo o direito à propriedade e fomento ao agronegócio”, disse o eleitor.

Tumulto no trânsito

As dimensões da manifestação geraram uma série de bloqueios no trânsito da avenida Afonso Pena. Desde o início da tarde os “voluntários”, como os participantes são chamados pelos organizadores, começaram a chegar aos altos da avenida e já causaram lentidão e depois paralisação total.

Por volta das 15h30, já era impossível transitar no local e o tráfego na região do shopping Campo Grande, sentido Parque dos Poderes estava totalmente parado. O trânsito só começou a fluir a partir das 16h45, quase uma hora após o início da carreata.

Trajeto

Os manifestantes seguiram pela Afonso Pena até a rua Bahia, por onde seguiram até a avenida Mato Grosso e entraram no Parque dos Poderes. Com buzinaço e fogos de artifício, os manifestantes saíram da “Cidade do Natal”, pela Afonso Pena e encerraram a manifestação.

Segundo os organizadores, a carreata contou com 25 mil veículos. Outra conta, porém, que circulou em grupo de simpatizantes de Bolsonaro, no WhatsApp, que foi calculada com base na metragem ocupada pelos veículos na avenida, considerando os dois lados, falava entre 10.000 a 14.000 veículos. Já em menor número, mesmo após o cair da noite, carros buzinando continuavam a passar pela Afonso Pena, e esse contigente não entrou em nenhuma das contas.

Demais municípios de Mato Grosso do Sul, como Dourados, Sidrolândia, Maracaju e São Gabriel do Oeste também fizeram atos em apoio ao candidato.

Confira alguns momentos da carreata deste domingo: