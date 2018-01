Vídeo: evite tragédias, saiba como usar corretamente a cadeirinha de segurança

O fim de ano acabou, mas as férias escolares estão apenas começando, período comum das viagens em família e a segurança das crianças é fundamental para uma viagem tranquila e sem tragédia.

Estar na cadeirinha não é o bastante, é importante e indispensável que o assento da criança esteja bem preso ao banco do carro.

No levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no período de 29 de dezembro de 2017 a 1° de janeiro de 2018 foram 22 autuações a motoristas que viajavam com crianças sem cadeirinha de segurança ou banco de elevação nas estradas do Mato Grosso do Sul.

Fatalidades podem acontecer com a falta delas e até mesmo o mau uso dos assessórios de segurança. O fato mais recente aconteceu na tarde de quarta-feira (3), em um acidente que matou Luiz Henrique Souza, dois anos, na MS-276, próximo a Dourados.

(O motorista invadiu a pista contrária e colidiu com uma carreta)

A criança estava em uma cadeira de segurança, mas foi arremessada com o impacto e lançada para fora do veículo devido à forma inadequada de prender a cadeirinha no banco. Apenas Luiz morreu no acidente, três pessoas da mesma família sobreviveram.

A PRF publicou um vídeo explicando a forma correta de usar a cadeirinha e evitar tragédias como esta:

Confira o vídeo: