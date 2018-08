O ex-ator da Globo Vitor Morosini, 29 anos, se jogou do 5º andar de um prédio, em Barretos (SP), a suspeita é de que se trata de uma tentativa de suicídio.

Com a queda, o rapaz teve múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores. No entanto, está consciente e conversando. Segundo o site Metrópoles Vítor permanece internado e será submetido a mais exames.

Vitor estava hospedado em um hotel da cidade e, de acordo com a polícia, a hipótese é que ele tentou se matar. “Ele falou no hospital que tentou suicídio”, disse o delegado do caso.

Vídeos nas redes sociais mostram as imagens do momento em que Vitor foi socorrido pelos bombeiros. Confira nas imagens: