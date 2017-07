Vídeo: executados teriam participação em morte de policial aposentado

De acordo com informações preliminares, Reynan Felipe Alves de Oliveira e Mickon Alves Marques, executados na tarde desta quinta-feira (27) no cruzamento das ruas Zacarias Mourão com a Vizanto, no Jardim Carioca em Campo Grande teriam participado na morte do policial militar aposentado Joaquim Rodrigues de Oliveira, 58 anos, morto no último domingo (24) após uma discussão.

Segundo informações de familiares o policial teria matado o avô de Mickon, Antônio Marques, de 72 anos, e ele teria se vingado matando o policial. Os dois moram no Jardim Itamaracá e na manhã de hoje foram até a delegacia das Moreninhas para se entregarem. Porém, no local a delegada teria recusado-se a recebê-los. Eles então foram até o Jardim Carioca para a casa da tia de um deles.

Segundo a tia, que preferiu não se identificar, já que não conseguiram ser atendidos na delegacia pela os jovens solicitaram o Uber para ir até o Ministério Público se entregarem, mas já haviam percebido que estavam sendo seguidos.

Os dois teriam entrado no veículo e poucos metros depois foram executados. Reynan e Mickon morreram na hora e o motorista do Uber, identificado apenas como Nelson, ficou ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O fato

De acordo com informações preliminares o veículo onde os três homens estavam, um Pegeot 206, era um Uber. Uma moradora da região informou que havia acabado descer do carro e logo após o motorista foi solicitado para uma nova corrida.

Dois homens entraram no veículo e minutos depois uma caminhonete prata teria efetuado cerca de 10 disparos contra o Pegeot. Os dois passageiros morreram na hora e o motorista do Uber foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.