Vídeo: Exército divulga balanço de operação durante greve

O Exército Brasileiro divulgou nesta sexta-feira (1º), um balanço geral da atuação da instituição militar nas paralisações ocorridas na semana passada pelos caminhoneiros, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Exército, durante "Operação São Cristovão", foram realizadas diversas negociações entre os militares e os caminhoneiros para liberação de estradas e tráfego de veículos emergênciais. Ocorreram 110 escoltas de caminhões-tanques das distribuidoras até os postos de gasolina, carregados de combustíveis nesse período.

A atuação resultou no carregamento de 1 milhão e 696 mil litros de diesel, 124 mil litros de querosene para a aviação, mais de 1 milhão e 370 mil litros de gasolina, 196 mil litros de etanol e 6.720 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Na operação também foi realizado o transporte aéreo de medicamentos e a liberação dos eixos rodoviários. Segundo o general Freitas, comandante do Comando Militar do Oeste, o transporte foi normalizado a fim de garantir o bem-estar da população nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Confira abaixo o vídeo do CMO na operação: