Vídeo: explosão, incêndio e destruição no centro

Explosão causou um incêndio que destruiu uma oficina de borrachas localizada na avenida Fernando Correa da Costa, centro da Capital, no final da manhã desta quarta-feira (21).

Três caminhões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros tentam controlar as chamas para não atingir outras lojas. O trânsito no trecho da avenida está bloqueado.

De acordo com as informações de um dos funcionários da loja, não houve feridos. Todos que estavam dentro da loja, saíram quando houve a explosão.

A fumaça do incêndio pode ser vista em toda na região central.





Veja o vídeo: