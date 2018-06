Vídeo: facção grava ameaça antes de decapitar jovem; nove são presos

A Polícia Civil já prendeu nove pessoas e três adolescentes foram detidos pelo envolvimento no assassinato brutal de Laila Cristiane de Arruda,19 anos, em Sonora. A vítima foi decapitada após ser “julgada” pela facção criminosa. O bando ainda gravou um vídeo antes do assassinato dela ameaçando outros integrantes da facção rival.

Segundo o site Edição MS, na tarde da última sexta-feira (1), o corpo da jovem foi encontrado próximo ao córrego Confusão. No mesmo dia a polícia prendeu Alexandro Silva dos Santos, 24 anos, Rodrigo França, 21 anos, e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, acusados de serem mandantes do crime.

Nesta segunda-feira (4), as investigações levaram a equipe a uma casa, na avenida das Chácaras, onde Laila teria sido “julgada” por não fazer parte da facção. Foram presos Uanderson Ferreira Ananias, 25 anos, o "Jamaica", Odimar dos Santos, 23 anos, o "Piloto", Victor Hugo Lopes da Cruz, 18 anos, Vitória Valdina Souza da Silva, 18 anos, João Paulo da Silva, 22 anos, o "JP", Maycon Douglas Almeida Gonçalves da Silva, 20 anos, o "Maicola", Matheus do Nascimento Silva, 22 anos, o "Cuiabano" e um adolescente de 16 anos.

Victor, ex-namorado da vítima, e Vitória confessaram que atraíram a vítima ao local com o pretexto de tomarem tereré, porém, ela foi torturada e o bando realizarou o “tribunal do crime”.

A polícia encontrou documentos de Laila na casa, a bolsa e pertences, além do celular dela enterrado no quintal. O aparelho teria sido usado para gravar as imagens da vítima dizendo que outras pessoas morreriam e ao fundo as ameaças dos outros integrantes. Os bandidos irão responder por associação criminosa e homicídio triplamente qualificado. A polícia ainda continua com as investigações pela suspeita de mais envolvidos.

Veja o vídeo onde Laila lamenta antes de ser morta: