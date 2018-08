Vídeo: Governador sai ileso após queda de helicóptero

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB) saiu ileso após o helicóptero que estava cair na tarde de sexta-feira (10), na Reserva Florestal de Pedra Azul, em Domingos Martins.

De acordo com a assessoria do governador, Hartung seguia para Domingos Martins onde participaria de um festival de cinema, no momento em que pousava, o helicóptero colidiu com a trave de um campo de futebol, perdeu o controle e caiu. Quatro militares também estavam a bordo, todos passam bem.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o helicóptero caído, momentos após o acidente. Veja: