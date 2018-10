O vídeo íntimo de garotas com um homem que supostamente seria o candidato a governador de São Paulo, João Dória (PSDB), divulgado nas redes sociais no último dia 23 de outubro, foi manipulado digitalmente sobre a face de outra pessoa, aponta a análise realizada pela advogada e perita criminal, Roselle Sóglio.

O laudo produzido a pedido da revista Veja ficou pronto ontem. Segundo Roselle, o manipulador das imagens usou um software de origem canadense para criar uma “máscara digital”, tecnologia que possibilita colocar o rosto de uma pessoa no lugar de outra em um vídeo.

Ao site Antagonista, o especialista em crimes digitais Wanderson Castilho também confirmou que as imagens são falsas e que se trata de montagem. “É possível ver as marcas da implantação do rosto do candidato sobre a imagem original. O rosto está deslocado e há uma deformação evidente no pescoço”, analisou o especialista.

