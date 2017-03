Vídeo: Homem é flagrado fotografando Uber

O vídeo gravado por um motorista de Uber na manhã desta quarta-feira (1°) no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, em Campo Grande, mostra um homem dentro de um carro gol de cor prata com várias câmeras fotográficas chamando e fotografando motoristas de Uber.

O motorista, que não quis se identificar percebeu o suposto funcionário depois de ser solicitado duas vezes na manhã de hoje, por volta de 7h, e não encontrar ninguém. No local em que foi solicitado o motorista encontrou um carro estacionado com várias câmeras fotográficas.

“Eu estava a 10 minutos do local quando fui solicitado, chegando lá não encontrei ninguém. Dei uma volta e fui solicitado de novo. Quando passei pela segunda vez o sinal fechou, foi quando vi um homem com um crachá dentro de um carro estacionado com várias câmeras”, contou o motorista.

Ao descer do carro o motorista do uber filmou a situação. No vídeo o homem que estava no gol de cor parta afirmou que não era Uber e que era a terceira vez que alguém perguntava isso para ele, com a câmera em cima do volante o homem mostrou o crachá dizendo que trabalha no consorcio Guaicurus.

O motorista do Uber compartilho o vídeo no grupo de motoristas de Uber da cidade relatando o que tinha acontecido e outros motoristas contaram que também foram solicitados e quando chegaram ao local não encontraram ninguém.

“Eu não sei dizer o que ele estava fazendo, mas achei tudo muito estranho, pode ser muita coincidência, mas pode ser um represaria para saber a situação dos motoristas”, ressaltou.

Confira o vídeo: