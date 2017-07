Javier David Romero Vega, morreu na última quinta-feira (27) após capotar o carro que conduzia em uma rodovia de San Miguel no Paraguai.

O carro ficou totalmente destruído, o motorista ficou preso entre as ferragens até a chegada do resgate. De acordo com o site local, Capitan Bado, a vítima teve traumatismo craniano, o que levou à sua morte.