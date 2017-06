Vídeo: homem tenta furtar carro e é preso minutos depois pela Guarda Municipal

Lindomar Bruno Escobar, de 37 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (26) após tentar furtar um carro que estava estacionado na Rua dos Barbosas, Bairro Amambaí, na Capital. Ele foi preso pela Guarda Municipal que levou menos de 10 minutos para encontrar o autor.

De acordo com informações do guarda municipal Ortega, o autor foi encontrado a alguns metros do local da ação. Câmeras de segurança registaram o momento em que Lindomar usou um garfo de cozinha para tentar abrir o veículo, modelo Uno. As imagens ajudaram a Guarda Municipal a reconhecer e prender o autor.

O autor tem várias pssagens pela polícia, sendo seis delas por furto. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro onde foi preso em flagrante por furto qualificado.

DEsta não é a primeira vez que veículos estacionado são alvo de bandidos. A região é vista como perigosa por quem mora ou trabalha. Há cerca de dois meses Waldiney Gamarra Boabaid da Silva, de 26 anos, sofreu um atentativa de assassinato. Ele foi atingido por quatro tiros na mesma rua.

Vídeo