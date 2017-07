Vídeo: identificadas vítimas carbonizadas em acidente com cinco veículos na BR-163

Foram identificadas nesta manhã como sendo Joel da Silva de Lima, 52 anos Jeil Santana de Lima, 27 anos, e Adeilton Rosa da Veiga, 38 anos, as vítimas que morreram carbonizadas na tarde de quinta-feira (14) após um engavetamento envolvendo cinco veículos na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com informações as vítimas Joel e o dentista Jeiel são pai e filho e estavam no carro de passeio Citroën C3 que foi esmagado pelas carretas. O acidente envolveu três carretas, uma caminhonete F-400 baú e o carro de passeio.

Segundo informações, alguns veículos estavam parados na via devido a uma obra da concessionária que administra a rodovia, CCR MSVia, quando o motorista de uma carreta bitrem não percebeu a parada e acabou provocando o acidente.

O bitrem atingiu duas carretas que atingiram um carro de passeio por sua vez o veículo bateu em um caminhão de menor porte. Com o engavetamento as carretas pegaram fogo e o condutor do bitrem morreu carbonizado. A outra duas vítimas estavam no carro de passeio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e socorrer os envolvidos. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal) o trânsito no local foi liberado por meio de um desvio a beira da pista.