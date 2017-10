Vídeo: identificado homem executado em avenida da Capital

A vítima seria morador do Bairro Noroeste

Foi identificado como sendo José Aparecido Rodrigues de Carvalho, de 55 anos, o homem executado na tarde desta sexta-feira (13) na Avenida Ministro João Arinos, na entrada do Bairro Cidade Jardim, na Capital.

De acordo com informações da delegada Priscila Anuda, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, o homem, que seria morador do Bairro Noroeste, foi atingido por três tiros, sendo dois nas costas e um na nuca.

Ainda de acordo com a delegada, José também tinha um ferimento na mão esquerda, o que pode significar que momento do tiro ele tentou se defender. A perícia não conseguiu identificar qual a arma que foi usada."Um dos projeteis ficou alojado na cabeça da vítima. No momento da necropsia que saberemos qual a arma usada", explicou a delegada.

Ele teria sido executado quando trafegava pela avenida em uma motocicleta Biz vermelha. Segundo testemunhas, o atirador teria se aproximado da vítima em um carro branco.