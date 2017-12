Vídeo: idosa foi flagrada fazendo empréstimo com documentos falsificados

Quadrilha foi presa após o flagrante no centro da Capital

A idosa presa na tarde desta terça-feira (5) foi flagrada pelos agentes da Polícia Civil fazendo empréstimo com documentos falsificados em uma agencia segundo o delegado Enilton Zela.

O delegado da Polícia Civil, Enilton Zela, prestou esclarecimentos sobre o caso logo após a prisão do trio no centro de Campo Grande.

De acordo com o delegado, os criminosos pegavam o cartão de pessoas aleatórias, se passavam por elas para fazer empréstimos e aberturas de novas contas correntes.

A polícia tomou conhecimento da quadrilha na tarde de hoje, pelos familiares da vítima que receberam uma ligação da agencia dizendo que um familiar estava fazendo um empréstimo em Campo Grande, a vítima era de Dourados.

A criminosa já tinha ido a agencia na sexta-feira (1º) para resolver a documentação e hoje ela iria pegar o dinheiro. Não foi informado o valor do empréstimo.

Os policiais foram até o local e abordaram a idosa. Ao ser abordada, ela disse que um casal estava em um carro no lado de fora da agência para dar apoio. Ao serem vistos, o casal empreendeu fuga, mas foi alcançado e preso.

(Para impedir a fuga, os policiais atiraram no pneu do veículo)

O trio será autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de estelionato e tentativa de homicídio por ter entrado na via contra mão atentando contra a vida das pessoas. O delegado ainda disse que a quadrilha abriu várias contas nos municípios do interior do estado.

O trio foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia da Capital e o veículo usado passou por perícia e foi apreendido e levado para a sede da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos Defurv.

A identidade dos envolvidos ainda não foi revelada.

Veja as imagens das cameras de segurança da agência o momento em que a idosa chegou no local: