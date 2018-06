Vídeo: Idoso morre no chão da UPA Leblon aguardando atendimento

Um idoso morreu na madrugada deste domingo (3), enquanto esperava atendimento na recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, em Campo Grande.

Familiares divulgaram o vídeo da parada cardiorespiratória momentos antes de Miguel Lisboa de 74 anos falecer no chão da unidade de saúde.

O idoso deu entrada na UPA por volta das 4h30 da manhã, passando pela triagem onde foi verificado os sinais vitais e a pressão, ele reclamava de dores de cabeça e no estômago. Após a triagem, os enfermeiros pediram para que o idoso aguardasse atendimento na sala de espera. Durante a espera, Miguel começou a passar mal, caiu no chão e uma enfermeira começou a realizar massagem cardiaca para "ressuscitar" o idoso, porém ele faleceu ali mesmo na recepção.

A família do idoso reclama que não havia médicos no momento para atender a vítima. A Sesau afirma que havia três enfermeiros e cinco médicos de plantão e que abrirá processo administrativo (sindicância), para apurar o caso e verificar a falha no atendimento que resultou na morte do paciente.

