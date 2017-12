Vídeo: imagens fortes - assaltante atrapalhado mata parceiro de crime

O caso aconteceu na tarde desta quarta em uma casa no Nossa Senhora das Graças

Em uma tentativa de assalto bandido, ainda não identificado, com idade entre 20 a 25 anos, é morto pelo próprio cúmplice. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (6) em uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças na Capital.

Conforme a polícia, as testemunhas disseram que três homens entraram em uma casa para roubar, mas eles foram vistos por moradores.

Ainda de acordo com informação da polícia, o dono da casa invadida pelos criminosos é de um mecânico, que teve sua identidade preservada. O morador, no momento do assalto, gritou para que seus filhos e esposa se escondessem.

Quando o mecânico gritou um dos bandidos atirou contra ele, mas acabou atingindo o parceiro de crime. Conforma a vizinhança os criminosos fugiram deixando o comparsa agonizando em frente a casa.





Vídeo enviado por leitor via WhatsApp mostra assaltante agonizando em seus últimos minutos de vida