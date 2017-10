A brasileira, Maria Auxiliadora da Silva, de 39 anos, foi assassinada no início da tarde desta sexta-feira (27) próximo ao Hotel Casino em Pedro Juan Caballero no Paraguai fronteira com Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande.

De acordo com as informações do site paraguaio Capitan Bado, a mulher morta, que conduzia um VW/Saveiro com placas de Campo Grande, foi executada a tiros na linha de fronteira, quando já estava retornando ao Brasil.

Ainda de acordo com o Capitan Bado, a mulher estava na companhia do seu marido, e tudo indica que eles são da Campo Grande e comerciantes de pneus. O casal estava no Paraguai para fazer compras dos produtos, quando sofreram o ataque.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o casal foi abordado pelos criminosos. As imagens mostram também o momento em que a mulher sai do carro depois de ser alvejada, mas cai e seguida e morre no local. Ainda não se sabe o motivo do crime da execução.

Veja o vídeo:

(Imagens: Capitan Bado - Waldir Bofinger)