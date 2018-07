Na manhã deste sábado (21) um homem despencou de um poste ao levar uma descarga elétrica na rede de alta tensão, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que a vítima, Emerson de Souza Martins, 32 anos, cai de uma altura de aproximadamente de 26 metros, do poste da rede de energia. Emerson escalou a estrutura tentando cometer suicídio.

Nas imagens, Emerson aparece no topo do poste quando, de repente, uma chama aparece no ar. Depois do clarão da chama, Emerson cai já inconsciente no chão. Os militares do Corpo de Bombeiros rapidamente iniciaram o resgate após a queda, onde pode se notar fumaça saindo do corpo da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, bombeiros e policiais do BPChoque (Batalhão de Choque) tentavam convencê-lo a descer e que Emerson retornasse ao solo com cautela para que evitasse uma queda, porém sem êxito.

Os militares chegaram a pedir à central para a Energisa cortar a energia da região, mas não houve tempo.

Emerson está na área vermelha da Santa Casa de Campo Grande.

Veja o vídeo: