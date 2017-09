Vídeo: imagens fortes - homem tem cabeça arrancada em acidente no Paraguai

Lady Bethlehem Portillo, de 2 anos, morreu em grave acidente que envolveu dois ônibus na manhã desta sexta-feira em Assunção no Paraguai. Além da criança, o motorista de um dos veículos, Diego Suárez, teve parte da cabeça arrancada e também morreu no local.

Dois ônibus colidiram em um cruzamento no centro de Assunção, no momento do acidente a criança estava no colo do seu pai. Na batida e menina foi lançada para fora do coletivo, ela foi encaminhada para o Hospital Militar da região, mas não resistiu e morreu duas horas depois do acidente.

O pai da menina, Gerardo Portillo, disse que ele e sua esposa saíram ilesos da colisão, mas que sua filha sofreu a pior parte. O motorista da linha 12, Diego Suárez, também morreu decapitado, devido a força da batida entre os veículos.





Vídeo: